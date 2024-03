Böllerschießen kann einem teuer zu stehen kommen

Mit dem Abfeuern einer Gaskanone aus Freude über die Geburt seines Kindes löste ein Jungvater am Weißensee einen Großeinsatz aus. Was für ihn nun teuer werden könnte. Denn auch das traditionelle Böllerschießen als Freudenausdruck zur Auferstehung am Ostersonntag (vielerorts bereits am Karsamstag) muss von den jeweiligen Gemeinden beziehungsweise den Bezirkshauptmannschaften bewilligt sein. Zudem sind die Brauchtumsgruppen angehalten, sich an das Pyrotechnikgesetz zu halten – zum Schießen dürfen nur eine überprüfte Böllerkanone mit entsprechendem Prägestempel und dazugehörige Patronen benutzt werden.