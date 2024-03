Logistiker Gebrüder Weiss spult weniger Kilometer

Ausbau auf internationaler Ebene

Das Rekord-Investitionsvolumen von 187 Millionen Euro (2022: 67 Millionen) floss überwiegend in die Verdichtung des Netzwerks in Deutschland, den USA sowie in Südosteuropa. Speziell in Bayern festigte der Logistiker seine Position, das USA-Netz wurde durch neue Standorte in Miami und Laredo (Texas) erweitert. In Österreich wurden in Graz und Reutte Logistiklager neu gebaut. Durch die Übernahmen stieg die Zahl der Mitarbeitenden an den weltweit 180 Standorten auf 8.600 (2022: 8.400), davon haben etwa 3.000 ihren Arbeitsplatz in Österreich.