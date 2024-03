Porsche Austria erstmals Printwerber des Jahres

Integraler und kraftvoller Kommunikationskanal

Wilfried Weitgasser und Andreas Martin, die Führungskräfte hinter Porsche Austrias erfolgreichen Kampagnen, teilen ihre Einblicke in die Strategie, die diesen Erfolg ermöglicht hat. Sie betonen, dass trotz der Verschiebung vieler Marketingbudgets ins Digitale, die Investition in Printwerbung für Porsche Austria eine bewusste Entscheidung ist, die auf der Überzeugung beruht, dass Print eine unvergleichliche Tiefe in der Markenkommunikation bietet. Als größter Werbekunde der heimischer Automobilbranche setze Porsche Austria mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda, SEAT, CUPRA, Audi oder Porsche in ihrem Medienmix auf „die Kraft von Tages- und Wochenzeitungen sowie Magazinen“.