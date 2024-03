Großaufgebot: Explosion und Brände im Burgenland

Eine Explosion in einem Wohnhaus hat in der Nacht auf Donnerstag einen Mann in Unterwart (Bezirk Oberwart) aus dem Schlaf gerissen. Dadurch wurden zwei Garagentore aus der Verankerung gerissen und Türen deformiert. Der Mann versuchte zunächst, den Brand im Keller des Hauses zu löschen, was ihm jedoch misslang, und verständigte dann die Feuerwehr. Der Mann wurde bei dem Brand unbestimmten Grades verletzt und musste ins Krankenhaus Oberwart gebracht werden.