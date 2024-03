Schon wieder eingeklemmtes Kind auf Baum befreit

Klettern ist offenbar gerade in Mode! Erneut mussten Feuerwehrleute in Oberösterreich zu einem eingeklemmten Kind auf einem Baum ausrücken. Am Mittwoch steckte in der Stadt Wels ein Kind in einer Astgabel in einem Park fest. Die Einsatzkräfte befreiten den Buben, er blieb bei dem Zwischenfall glücklicherweise unverletzt.