Schmiedtbauer: „Bin eine pragmatische Feministin“

Sie sind auch Jugendlandesrätin. Was muss sich für junge Frauen noch tun?

Ich setze stark auf finanzielle Beratung für die nächste Generation. Ich will, dass die Jugend lernt, wie man mit Geld umzugehen hat. Praktische Dinge wie diese werden in der Schule oft hintenangestellt. Wir machen eine sechsteilige Reihe mit dem Namen „Finanzfrau“, wobei auch immer mehr Jugend bei den Veranstaltungen in den verschiedensten Regionen dabei ist. Warum mich das so beschäftigt? Weil die Zahlen zeigen, dass die Steiermark eine enorm hohe Quote an Teilzeitbeschäftigungen hat - bei kinderlosen Frauen sind wir sogar an der Spitze Österreichs. Das wirkt sich auf die Pensionen aus. Außerdem gibt es nach wie vor viele Frauen, die Bürgschaften unterschreiben - aus blinden Vertrauen zu einem Partner. Und es gibt sogar noch einige Frauen in der Steiermark, die kein eigenes Konto besitzen, oder nicht einmal zeichnungsberechtigt sind.