Sydney Sweeney im Glitzerslip sorgt für Schmunzeln

Der außergewöhnliche Fashion-Week-Look von Sweeney sorgt im Netz übrigens für gemischte Reaktionen. „Sie ist so wundervoll“ schwärmte einer etwa, während ein anderer ein Flammen-Emoji verschickte. Doch vielen Fans kam beim Look der 26-Jährigen nur ein Gedanke in den Sinn: „Eine teure Windel ...“