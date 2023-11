Österreich wächst bis 2080 nur durch Zuwanderung

In der Vergangenheit war Migration vor allem durch wirtschaftliche Krisen und Kriege bestimmt, wie dem Fall der Eisernen Mauer, dem Zerfall Jugoslawiens und zuletzt dem Krieg in der Ukraine. Im ersten Halbjahr waren Syrerinnen und Syrer mit fast 5000 Menschen wieder auf Platz eins, gefolgt von Deutschen mit 3500 und 3200 Menschen aus Rumänien. Wien ist und bleibt der größte Magnet der Zuwanderung. Ein Drittel bis 40 Prozent der Migrantinnen und Migranten zieht es in die Bundeshauptstadt.



