Paulus Manker: „Ich werde mich nicht erniedrigen!“

Nach den in der ARD-Doku „Gegen das Schweigen“ (Ausstrahlung: 11. März) erhobenen Missbrauchsvorwürfen u. a. gegen die beiden österreichischen Regisseur Paulus Manker („Alma“) Julian Pölsler („Polt“), nahmen diese am Montag erstmals Stellung: Der 70-jährige Pölsler wies dabei sexuelle Übergriffe entschieden zurück, argumentierte, dass die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe teilweise mehr als 15 bzw. 20 Jahre zurückliegen würden. Er habe „naturgemäß keine genaue Erinnerung mehr daran, was wann, wo und wie geschehen ist“. Dies bedeute aber nicht, „dass ich mich einer Auseinandersetzung und Aufarbeitung der Vorwürfe entziehen will. Ganz im Gegenteil“.