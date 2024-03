Mit Petition im Kampf um die kleinen Schulen

Schreiben ändert alles

Ein Schreiben der Bildungsdirektion brachte allerdings Ernüchterung. „Darin wird darauf hingewiesen, dass jene Kinder, die nicht in der Gemeinde Velden leben, sondern in unserem Fall in der angrenzenden Gemeinde Schiefling, nicht mehr die Volksschule St. Egyden besuchen dürfen, obwohl diese für die Kleinen sogar zu Fuß schneller erreichbar wäre“, erzählt die Mutter.