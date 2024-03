Georgina glänzt in rotem Ronaldo-ManUnited-Kleid

Weniger modisch in der Wüste?

Tatsächlich hatte Ronaldos Karriere einst bei Manchester United so richtig Fahrt aufgenommen. Unter anderem gewann er 2008 mit den „Red Devils“ die Champions League. Im Herbst seiner Karriere verschlug es ihn nach dann noch einmal nach Old Trafford. Bis 2022, zuletzt unter Trainer Ralf Rangnick, geigte er noch einmal in Rot. Bevor es ihn in die Wüste verschlug. Wo‘s modetechnisch offenbar eine weniger Fashion-Week-taugliche Arbeitskluft zu tragen gilt.