Senioren mischen ab sofort Uni-Campus in Krems auf

Mit 55+ noch einmal Uni-Luft schnuppern! Genau das dürfen die Teilnehmer des neuen Lehrgangs der „SeniorInnenUni“, der diese Woche an der IMC FH Krems startete. Senioren aus allen Teilen des Landes - vom Bezirk St. Pölten über Zwettl bis zu Neunkirchen - nutzen die Chance, Kenntnisse in Themenbereichen, wie Gesundheit, IT, Digitalisierung, Recht oder auch Persönlichkeitstraining zu erwerben. Das Hauptaugenmerk liegt auf ehrenamtlichem Engagement, das in einer Projektarbeit umgesetzt werden soll.