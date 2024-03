Gemeinden punkten mit Bildungslust der Senioren

Man lernt bekanntlich nie aus. Dem Motto folgt die Generation 55+ derzeit wieder im Rahmen der „SeniorInnenUni“ am IMC in Krems. In Sachen Aus- und Weiterbildung dreht sich beim viersemestrigen Lehrgang alles um das im weiten Land sehr beliebte „Ehrenamt“. Das Angebot richtet sich an Senioren, die nach ihrer Pensionierung in der Gemeinde, Politik oder auch Vereinen und Verbänden aktiv und engagiert sein möchten.