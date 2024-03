Hochmair: Jedermann brüllt gegen das Schicksal an

„Stifter, wo bist du? Komm zu uns – in den Posthof!“, beschwört Philipp Hochmair Adalbert Stifter und es liegt eine Spannung in der Luft, als ob der Dichter-Gigant tatsächlich herabsteigt. Was für ein Start für „Der Hagestolz“, den Stiftertext, den Hochmair am Freitag im Posthof Linz als großartiges Kopfkino inszenierte.