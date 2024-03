5:0! Ried schießt sich gegen Stripfing aus Krise

Ex-Rapidler Alar sorgt für Leoben-Goldtor

Auch in Amstetten gab es nur ein Highlight in Form eines Tores zu sehen. Dieses erzielte Stürmer-Routinier Deni Alar nach exakt einer Stunde, für den Ex-Rapidler war es bereits der 13. Saisontreffer in seiner 13. Partie. Daneben hatte der 34-Jährige auch im Cup noch fünf Mal getroffen. Leoben ist 13 Bewerbsspiele ungeschlagen und jubelte über den sechsten Sieg in Folge. Der gelang, obwohl Stürmer Cheikhou Dieng schon in der 44. Minute nach einer rüden Attacke an Dominik Starkl die Rote Karte gesehen hatte.