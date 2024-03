„Schwachsinn!“ Ilzer ist gegen Regel-Revolution

WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger gestand, sich noch nicht eingehend mit der Materie beschäftigt zu haben. Trotzdem steht der Tiroler der möglichen Neuerung nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. „Ich finde, es ist keine blöde Idee, allerdings muss man es richtig gut ausarbeiten. Man sieht immer wieder in Bundesliga Spielen, was zehn Minuten in Überzahl bewirken, also von da her könnte es ein spannendes Tool sein.“