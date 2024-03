Frustrierte Fluggäste wegen AUA-Warnstreik

Plötzliches Chaos am Flughafen Wien-Schwechat: Nachdem nach einer Betriebsversammlung bei den heimischen Austrian Airlines am Freitag ein Warnstreik beim fliegenden Personal ausrufen wurde, gab es am Nachmittag frustrierte Fluggäste. Marina (30) aus Wien wartete seit 10.30 Uhr auf ihre Abreise. Dann war klar: Abheben wird auch ihr Flugzeug nicht mehr.