AUA-Streik eskaliert, immer mehr Flüge fallen aus

AUA: „Völlig unangemessen“

Gleichzeitig betont man bei der Fluglinie, dass die Maßnahme völlig unangemessen sei und nur zulasten der Flugpassagiere gehe. „Wir fordern Betriebsrat und Gewerkschaft auf, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen“, betont AUA-Sprecherin Sophie Matkovits. Ein Angebot der Airline liegt bereits am Tisch. Es sieht als Basis eine Erhöhung der Bezüge des fliegenden Personals um 4,5 Prozent vor. Das entspreche der zugrundeliegenden, europäischen Inflationsrate. Den Europawert ziehe man deswegen heran, so Matkovits, weil die Fluglinie im internationalen Wettbewerb stehe. 75 Prozent der Tickets würden von internationalen Passagieren gekauft. Allerdings sei man gerne bereit, über „mehr“ zu verhandeln. „Der Betriebsrat hat es in der Hand“, so die Sprecherin. Schließlich leben unsere Mitarbeiter in Österreich und seien dadurch von der heimischen Teuerung betroffen. Mögliche Punkte für einen höheren Abschluss seien beispielsweise eine längere KV-Laufzeit, die Erhöhung der Erfolgsbeteiligung oder auch Einmalzahlungen.