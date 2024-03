Christensen: „Skywalker-Rolle schien zu groß“

Christensen kehrte wieder in „Star Wars“-Welt zurück

Christensen verkörperte in „Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger“ (2002) und in „Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith“ (2005) den Jedi Anakin Skywalker, der sich nach einer Verkettung von Ereignissen der dunklen Seite zuwendet und zu Darth Vader wird. Fast 20 Jahre später kehrte er für die Miniserie „Obi-Wan Kenobi“ in die „Star Wars“-Welt zurück.