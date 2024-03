„Dann springen wir über unseren eigenen Schatten“

Ganz klare Vorstellungen

Den Kopf in den Sand stecken, ist aber bei der Konkurrenz nicht angesagt. Speziell beim langjährigen Branchenprimus Mercedes hofft man, nach zwei durchwachsenen Jahren wieder nahe an Red Bull ranzukommen. Und das in einer ganz besonderen Saison, verlässt doch Lewis Hamilton nach zwölf Jahren im Winter die „Silberpfeile“ in Richtung Ferrari. Es war (und ist) das ganz große Thema in der Vorbereitung. Wird sich der siebenfache Weltmeister, wenn es um die Entwicklungsarbeit für das nächstjährige Auto geht, hinter George Russell anstellen müssen? Verliert Hamilton bald die letzte Motivation?