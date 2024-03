Dutzende Tote bei Brand in Bangladeschs Hauptstadt

Bei einem Feuer in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum in Bangladesch sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich vorwiegend um Gäste eines Restaurants. Die meisten von ihnen erlagen ihren schweren Verletzungen in Krankenhäusern. Dutzende weitere Menschen sind verletzt, viele davon sind in kritischem Zustand.