Diese neue F1-Regel könnte für Crash-Chaos sorgen

24 Rennen in 21 Ländern - die Formel 1 inszeniert 2024 ihre bisher längste Saison. Diese beinhaltet auch drei Termine an einem Samstag, den Anfang macht bereits der Auftakt-Grand-Prix in Bahrain an diesem Wochenende. Dazu kommt eine neue Regel, die für ordentliches Crash-Chaos nach dem Start sorgen könnte.