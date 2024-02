Biden: Einigung auf Waffenruhe „nicht vor Montag“

US-Präsident Joe Biden rechnet eher nicht mit einer Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg bis Montag. „Wahrscheinlich nicht bis Montag, aber ich bin zuversichtlich“, sagte Biden am Donnerstag in Washington auf die Frage einer Reporterin nach einem solchen Deal. Biden zeigte sich kurz vor seinem Abflug an die US-Südgrenze aber weiter optimistisch.