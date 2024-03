Suche nach Hausärzten kostet Gemeinden viel Geld

Konkurrenzkampf wird das Problem nicht lösen

Der Bezirksvorort ist allerdings nicht zum ersten Mal in dieser Situation. Auch mitten in der Pandemie - im Jahr 2020 - war man auf Arztsuche. Mit Dr. Robert Müller hat man dann glücklicherweise einen Heimkehrer gefunden. Der gebürtige Burgauer hat seine ganze Berufskarriere im Ausland verbracht und mit 69 Jahren die Rückkehr in die Heimat angetreten. Heute würde er das nicht mehr machen, sagt Müller, er sei vom Optimismus getrieben worden. „Dass sich Gemeinden einen Konkurrenzkampf liefern müssen, wer das meiste Geld zahlt, wird das Problem nicht dauerhaft lösen. Kassenpraxen ohne Hausapotheken sind aufgrund der schlechten Tarife unrentabel“, so Müller, der aber noch nicht ans aufhören denkt. Bis Ende 2025 will er auf jeden Fall in Güssing als Kassenarzt für Allgemeinmedizin weitermachen.