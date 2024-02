Gauner verhökerte „Fuhrpark der Stadt St. Pölten“

Nun musste sich der Mostviertler wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrug am Landesgericht verantworten. „Haben Sie ihn reingelegt?“, will Herr Rat wissen. „Ja“, so das knappe Schuldeingeständnis des dem Angeklagten. Die Frage, was mit den knapp 108.000 Euro passiert sei, kann und will der 52-Jährige nicht beantworten.