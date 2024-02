„Die Täter haben sich nie bei mir entschuldigt“

Nur kurz gesehen

Sorgen über ein traumatisches Wiedersehen mit den Tätern vor Gericht hatten sich am Prozesstag glücklicherweise nicht bestätigt: „Ich habe die beiden nur ganz kurz gesehen, als ich in den Zeugenstand gerufen worden bin“, sagt die Sushi-Wirtin. „Und auch da sind mehrere Leute zwischen uns gestanden, es war also nicht schlimm für mich!“