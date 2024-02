Elf Marineschiffe aus China bei Taiwan gesichtet

Um Taiwan sind elf chinesische Marineschiffe gesichtet worden. Das taiwanesische Verteidigungsministerium erklärte, überdies habe China in den 24 Stunden bis Mittwoch in der Früh auch 15 Kampfflugzeuge in den Luftraum um die Insel geschickt. Seitdem seien noch 15 weitere Kampfjets gesichtet worden. Die neue Regierung des Pazifik-Inselstaats Tuvalu bekräftigte unterdessen seine „besondere“ Beziehung zu Taiwan und trat so Befürchtungen einer Hinwendung zu China entgegen.