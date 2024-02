Chinesische Seeleute bei Kontrollversuch gestorben

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der taiwanesischen Insel Kinmen nur wenige Kilometer von der südostchinesischen Stadt Xiamen entfernt. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten sprach nach dem Kentern des Boots von einem „bösartigen Vorfall“ und forderte Aufklärung. Sprecherin Zhu Fenglian verlangte am Montag von Taiwan, in dem Fall zu kooperieren. Am Dienstag trafen Angehörige der überlebenden Seeleute in Kinmen ein, um sie abzuholen.