Gewusst wie: Wie hole ich mir Geld vom Finanzamt?

Im Schnitt 950 Euro Lohnsteuer retour

Bei den AK-Steuerspartagen, die bis Ende März 2024 in allen steirischen Bezirken stattfinden, helfen Fachleute der Arbeiterkammer beim Beantragen der Arbeitnehmerveranlagung. Diese 20 Minuten lange Beratung zahlt sich auf jeden Fall aus: Im Schnitt gibt es 950 Euro an zu viel bezahlter Lohnsteuer zurück, in Einzelfällen kann die Rückzahlung auch mehrere Tausend Euro betragen.