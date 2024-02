Biden: „Trump merkt sich Name seiner Frau nicht“

Immer wieder wird der amtierende US-Präsident Joe Biden wegen seines hohen Alters angegriffen - auch sein republikanischer Rivale Donald Trump zweifelt deswegen gerne seine Eignung an. In einem Interview drehte er den Spieß um und erklärte unter Beifall des Publikums: „Er ist ungefähr so alt wie ich, aber er kann sich den Namen seiner Frau nicht merken.“