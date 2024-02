„U-Ausschüsse sind nun infrage gestellt“

„Alle, die künftig aussagen, sehen nun wohl die Gefahr, danach verurteilt zu werden. Das Erscheinen vor dem Ausschuss ist zwar verpflichtend, man kann sogar in Beugehaft genommen werden, wenn man nicht kommt. Aber wie gut man sich dann bei der Befragung an einzelne Vorfälle erinnern kann, ist nicht strafbar. Es wird also häufiger die Worthülse nicht erinnerlich fallen“, so Rauch-Kallat.