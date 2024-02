„Steirer-Ambulanzen sollen Lücken schließen“

War es bloß ein Wahlkampfgag oder doch ein ernstzunehmender Vorschlag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Steiermark? Landeshauptmann Christopher Drexler hatte kürzlich die Idee zur Einrichtung von „Steirer-Ambulanzen“ in allen Bezirken - was den Grünen im Landtag Zweifels- und Zornesfalten auf die Stirn trieb. Der Vorstoß sei unausgegoren und lediglich ein „Marketing-Stunt“ der ÖVP, monierte Sandra Krautwaschl. Und so fühlte die grüne Klubobfrau dem schwarzen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl in einer Dringlichen Anfrage auf den Zahn, welche Auswirkungen das Neo-Projekt auf die weiß-grünen Primärversorgungszentren haben werde.