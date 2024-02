Grazer ÖVP wirft Kommunisten Doppelmoral vor

Irritiert zeigte sich der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner nach der jüngsten KPÖ-Kritik an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Der ÖVP-Politiker wirft den Kommunisten nun Doppelmoral vor und prangert an, dass sie in Graz selbst Bundesmittel nicht weitergeben.