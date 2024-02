Lenker raste mit 110 Stundenkilometern durch Dorf

Bei erlaubten 50 Stundenkilometern raste ein Serbe am Sonntag durch Stuhlfelden. Ein Ukrainer war mit 93 Stundenkilometern genauso gefährlich im Ortsgebiet unterwegs. Polizisten erwischten die beiden Raser bei Geschwindigkeitskontrollen. Die Männer kassierten Anzeigen, mussten ihre Führerscheine abgeben und durften nicht weiterfahren. Von dem am Sonntag in Stuhlfelden ausgestellten 70 Strafen betrafen gleich 51 Geschwindigkeitsübertretungen.