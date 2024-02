Wilde Verfolgungsjagd unter Alkoholeinfluss

Ein 46-jähriger Mann war stark alkoholisiert ohne Führerschein und Kennzeichen unterwegs. Als die Polizei den Pkw mit Blaulicht anhalten wollte, raste der Lenker mir 140 km/h davon. Dabei rammte er ein Verkehrszeichen auf einer Schutzinsel. Das hinderte ihn allerdings nicht an der Weiterfahrt. Auf einem Gemeindeweg hielt der Mann an und flüchtete zu Fuß weiter. Er rutschte jedoch aus, stürzteund konnte so von der Polizei angehalten werden.Er wird angezeigt.