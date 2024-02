6:3! Pioneers Vorarlberg verspeisten Haie eiskalt

Wie im schon letzten Duell der beiden Teams, das sie in der Overtime mit 5:4 für sich entschieden, erwischten die Pioneers den besseren Start, gingen in Minute fünf durch ein Tor von Guus van Ness in Front. Nach dem raschen Haie-Ausgleich war es Julian Metzler, der die Vorarlberger erneut in Führung brachte (8.). Ein Vorsprung, den die Ländle-Cracks im Mitteldrittel durch einen Doppelschlag von Joonas Oden (24.) und Luca Erne (26.) sogar auf drei Tore ausbauen konnten. Doch die Hausherren, die sieben der acht Duellen gegen die Pioneers gewinnen konnten, gaben nicht auf. Erst verkürzte Krogsgaard und als Kevin Macierzynski erneut den Drei-Tore-Vorsprung hergestellt hatte (36.) war es Green, der im Powerplay postwendend auf 3:5 stellten.