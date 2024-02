Österreichs Formel-1-Hoffnung startet durch

Die Formel 1 steht bei Charlie Wurz ganz oben auf dem Zettel. Am Samstag startet der 18-Jährige in Bahrain in seine erste Saison in der Formel-3-Meisterschaft der FIA, zwei Stufen unter der Königsklasse des Motorsports. Dorthin will der rot-weiß-rote Hoffnungsträger unbedingt, und damit in die Fußstapfen von Papa Alexander Wurz treten. Die Zuversicht ist jedenfalls groß. „Ich bin sicher, dass ich das schaffen kann“, sagte Wurz bei der Eröffnung der F1-Ausstellung in Wien.