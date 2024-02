Filzmaier: „Alles größer null wäre für uns Erfolg“

Wie skurril sind die Olympischen Spiele, wenn man an die Legenden rund um den Marathon denkt, oder an einen 5000-m-Läufer, der Zitronen lutschend in das Ziel spazierte?

Der Zitronenlutscher wurde 1908 als überzähliger Läufer für den Mannschaftssieg nicht gewertet, musste aber ins Ziel kommen. Derart absurde Regeln fördern die Legenden-Bildung. Wie beim historischen Marathonlauf, als ein Bote nach gewonnener Schlacht 41,295 km gelaufen ist, um den Sieg zu vermelden. In voller Rüstung! Warum hat dieser Idiot die Rüstung anbehalten? Harmlos, aber auf solchen Erfindungen beruht auch politische Instrumentalisierung. Etwa, dass Hitler afroamerikanerischen Siegern nur die Hand nicht schüttelte, weil es das Protokoll nicht vorgesehen habe. Er hat es nicht gemacht, weil er Rassist war! Auch in den USA ist man mit eigenen Olympiasiegern zutiefst rassistisch umgegangen. Jesse Owens musste bei Jahrmärkten gegen Pferde rennend sein Geld verdienen.