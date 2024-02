Schluckfreudiger Radfahrer schon dreimal erwischt

„Oh Alkohol, oh Alkohol, dass Du mein Feind bist weiß ich wohl, doch in der Bibel steht geschrieben, Du solltest Deine Feinde Lieben“, dachte sich vermutlich jener Ungar, der seit Mittwoch gleich dreimal in stark illuminiertem Zustand von der Exekutive aus dem Verkehr gepflückt wurde.