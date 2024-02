Sturm-Boss: Gibt es einen Plan B in der Schublade?

„Krone“: Herr Präsident, Sturm steht in einem europäischen Achtelfinale. Was macht das mit jemandem, der seit 2012 an der Spitze des Klubs steht?

Christian Jauk: Der Weg, heutzutage in ein Achtelfinale im Europacup einzuziehen, ist ungleich länger als zu früheren Zeiten. Das ist eine historische Leistung, die stolz macht. Wenn man sieht, was uns sportlich in den letzten Jahren alles gelungen ist, welche Mannschaften in Graz als Gegner gespielt haben, ist das eine Zeit zum Genießen. Gemessen an den bescheidenen Rahmenbedingungen der Stadt Graz, muss man die Leistungen sogar noch höher einstufen.