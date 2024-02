Bestätigt: Inder arbeiten für russische Armee

Zwei Jahre Krieg in der Ukraine

Der Beginn der russischen Invasion in der Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Nach mehr als einem Jahr festgefahrener Kämpfe geht Moskau in der Ostukraine wieder in die Offensive. Die ukrainischen Soldaten leiden derzeit auch unter Munitionsmangel - unter anderem wegen der Verzögerung weiterer Militärhilfe aus den USA. Sein Land befinde sich an der Front in einer „extrem schwierigen“ Situation, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich gesagt.