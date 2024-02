Spielberechtigung da! WAC freut sich auf die Neuen

LASK mit toller Heimbilanz

Es wird für die Wölfe aber eine schwere Aufgabe in Linz! Denn der LASK ist in dieser Saison bisher die stärkste Heimelf, hat im neuen Linzer Stadion als einziger Bundesligist kein einziges (sechs Siege, drei Remis) seiner Heimspiele verloren. Wobei für den WAC im Hinblick auf den engen Kampf um die Meisterrunde jeder Punkt zählt. „Der LASK hat einen unglaublichen Kader. Aber wir haben einen klaren Plan und wissen, was wir können“, sagt Schmid.