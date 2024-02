„Ihr macht das Thema größer, als es wirklich ist“

Struber: „Wir sind ruhig in der Sache“

Trainer Gerhard Struber sieht das nicht ganz so eng. „Ihr (Medien, Anm.) macht das Thema größer, als es wirklich ist“, sagte der Kuchler bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Schließlich habe man in den vergangenen drei Spielen stets getroffen. Wobei nur gegen den LASK im Cup (3:2) mehrere „Buden“ gelangen. Gegen Sturm und Kellerkind Blau-Weiß Linz spielte man jeweils 1:1. Schönreden will der Coach die Offensivschwäche aber nicht. „Wir sind relativ klar und ruhig in der Sache“, betonte der 47-Jährige. Der auch für die Kritik von Anhänger-Seite – vor allem in den sozialen Medien – Verständnis zeigt. „Wenn ich als Fan ins Stadion gehe, habe ich eben gewisse Erwartungen. Wir arbeiten daran, diesem Anspruch gerecht zu werden.“ Dieser kann am Samstag nur „Kantersieg“ heißen.