Krankenhaus muss für „viele Verfehlungen“ zahlen

Alles, was sie sich gewünscht hatte, war eine Entschuldigung. „Die ist bis dato ausgeblieben“, erklärt die 83-Jährige sichtlich enttäuscht. Was die Patientin aber schon erhält, sind 5000 Euro Entschädigung von der NÖ Landesgesundheitsagentur. Ein kleiner Trost, der umso mehr wiegt. Denn dem bedingten Vergleich ist nicht nur ein Martyrium aus „Fehlbehandlungen“ am Landesklinikum Horn, sondern auch ein knapp vier Jahre langer Rechtsstreit am Landesgericht Krems vorangegangen.