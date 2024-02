Aus für Geburtenstation: Online-Petition gestartet

Dass ab 24. März die Geburtenstation des Spitals in Waidhofen an der Ybbs zugesperrt wird, lässt die Landespolitik nicht zur Ruhe kommen. Vor allem aus den Reihen der Sozialdemokraten hagelt es harsche Kritik an dieser Maßnahme, die laut Landesgesundheitsagentur (LGA) aufgrund von akutem Fachärztemangel aber „alternativlos“ sei. Die SPÖ will dennoch nicht locker lassen und startet nun auf der Homepage der Bezirksorganisation Amstetten eine Online-Petition.