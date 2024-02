So tragisch starb Jetset-Queen Ira von Fürstenberg

„Für mich war sie unsterblich“

Am Freitag nehmen Freunde und Verwandte in Rom Abschied von Ira von Fürstenberg, im Anschluss soll der Leichnam nach Österreich überstellt werden. Im Familiengrab in Strobl am Wolfgangsee in Salzburg, wo auch ihr Vater Tassilo von Fürstenberg gestorben ist, soll die Ex-Schauspielerin und Designerin ihre letzte Ruhe finden.