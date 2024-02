Damit holt Polizei gezielt Risiko-Lkw zum Check

Es ist ein Gefahren-Cocktail auf unseren Straßen: Lkw-Verkehrsunfälle haben besonders katastrophale Folgen - und die Hauptursache ist Übermüdung: Laut einer Studie der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) gaben knapp zwei Drittel der Lkw- und Busfahrer an, regelmäßig trotz Müdigkeit ans Steuer zu müssen. Missachtung verpflichtender Ruhezeiten sowie Manipulationen der digitalen Kontrollgeräte in den Schwerfahrzeugen sind leider Folgen des zunehmenden Leistungsdrucks in der Branche.