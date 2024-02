Nur die Auswüchse eines allgemeinen Problems

Die Zustände in der Sportanlage in Bischofshofen geben überhaupt kein gutes Bild ab. Schimmel und Rost im Kabinentrakt, der dazu schon lange die besten Zeiten hinter sich hat. Ein Kunstrasen, der für die Gelenke und Bänder von Kindern und Jugendlichen Gift ist. Auch wenn das neue Sportzentrum in Lackenhof, das vorerst auf Eis liegt, Abhilfe und Erleichterung geschaffen hätte: Diese Verhältnisse sind einer Gemeinde wie Bischofshofen, die sich oft zurecht als „Sportstadt“ bezeichnet, nicht würdig.