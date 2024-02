Beide am Höhepunkt! Das ist das neue ÖSV-Traumpaar

„Das war echt dumm“

Der am Donnerstag beim Weltcup im Martelltal (It) nach schwieriger Zeit wieder fit zurück ist. „Ich bin bei den letzten Rennen krank gestartet. Das war dumm, würde ich nie mehr machen – ich bin froh, dass ich keine bleibenden Schäden habe, das Herz okay ist.“ Medizinchecks danach ergaben sogar eine Corona-Infektion.