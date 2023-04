Skibergsteiger Verbnjak lacht erstmals vom Podest

Den ganzen Winter lang hatte der Klagenfurter Paul Verbnjak im Vertical-Bewerb immer wieder am Podest angeklopft, zuletzt war er als Vierter knapp daran vorbeigeschrammt. Am heutigen Mittwoch hat‘s beim Weltcupfinale in Tromso (Nor) geklappt. Hinter Dominator Remi Bonnet (Sz) und Maxi Drion (Bel) absolvierte der den Kurs in der drittschnellsten Zeit. Und stieg bei der Flower Zeremonie erstmals aufs Weltcup-Stockerl.